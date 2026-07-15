Volkswagen ha annunciato un piano di ridimensionamento che prevede la perdita di 100.000 posti di lavoro, oltre i 50.000 già previsti, con la chiusura di quattro fabbriche in Germania. La produzione sarà ridotta del 50% e molte linee di modello saranno eliminate. Nel frattempo, in Cina, il gruppo ha fatto passi avanti, mentre anche l’Italia si preoccupa per le ripercussioni della crisi sulle industrie automobilistiche.

Volkswagen ha pubblicato i dati del suo piano di ridimensionamento per tagliare i costi e affrontare la crisi che il gruppo sta attraversando. Saranno eliminati 50mila posti di lavoro in più del previsto, arrivando a 100mila, saranno chiusi quattro stabilimenti in Germania e saranno eliminati il 50% dei modelli in produzione. Anche se Volkswagen non ha impianti in Italia, moltissime imprese, soprattutto al Nord, fanno da fornitrici al gruppo tedesco. Un ridimensionamento importante del fatturato avrebbe un impatto economico sensibile su queste realtà, rallentando l’intera economia della parte più produttiva del Paese. La crisi di Volkswagen nei numeri del nuovo piano di tagli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quifinanza.it - Volkswagen licenzia e la Cina avanza, fabbriche chiuse e la crisi spaventa anche l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verso 100mila licenziamenti e 4 fabbriche chiuse, il piano di Volkswagen a rischio catastrofe: perché non riesce a uscire dalla crisiVolkswagen sta considerando la chiusura di quattro fabbriche in Germania e il licenziamento di circa 100.

Volkswagen ormai è crisi nera: centomila dipendenti in uscita e quattro fabbriche in chiusura in GermaniaVolkswagen sta considerando la chiusura di quattro impianti in Germania e potrebbe licenziare fino a centomila dipendenti.

Temi più discussi: Crisi Volkswagen, possibili licenziamenti e chiusura stabilimenti in Germania; Licenziamenti, tagli agli stipendi, dimissioni a sorpresa: le 24 ore che hanno cambiato l'auto tedesca; Volkswagen licenzia decine di migliaia di lavoratori, la crisi dell'industria in Europa; Volkswagen chiude 4 impianti e licenzia 120mila lavoratori, via dal mercato metà dei modelli.

Volkswagen chiude 4 impianti e licenzia 120mila lavoratori, via dal mercato metà dei modelli x.com

Ricerca: I capi della Volkswagen ritengono che il gruppo sia a rischio di esistenza reddit

Il caso Volkswagen non riguarda solo l'auto e la Germania, in crisi il modello della politica industriale in EuropaE' la resa di un colosso che sembrava inattaccabile a un mondo che è cambiato rapidamente e che ha completamente stravolto l'equazione che legava la qualità del prodotto al successo sul mercato ... adnkronos.com

Se la Volkswagen licenziaIl progetto dell’azienda di tagliare centomila posti di lavoro in tutto il mondo è un segnale delle difficoltà della Germania e dell’Europa di fronte alle nuove rivoluzioni industriali Leggi ... internazionale.it