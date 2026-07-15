Il presidente dell’US Avellino ha dichiarato che la squadra desidera acquistare lo stadio, ma solo a determinate condizioni di prezzo. Ha ribadito la volontà di procedere all’acquisto, senza però accettare un costo troppo elevato. Non sono state fornite ulteriori specifiche sulle condizioni richieste. La posizione rimane ferma sulla volontà di acquisire l’impianto, ma con restrizioni sui termini economici.

Tempo di lettura: 3 minuti La volontà resta quella di acquistare lo stadio ma sempre a determinate condizioni. Il presidente dell’US Avellino Angelø Antonio D’Agostino sollecitato dai cronisti presenti alla presentazione della sponsorizzazione nuova con la provincia, fa il punto rispetto alla stasi che si è registrata nelle ultime settimane con il Comune di Avellino. L’Avellino non arretra di un passo sul futuro dello stadio Partenio-Lombardi. La volontà della società resta quella di acquistare l’impianto, ma non alle condizioni economiche fissate dalla perizia dell’Agenzia delle Entrate, ritenuta eccessiva. È questo il messaggio lanciato dal presidente biancoverde Angelo Antonio D’Agostino, che ha fatto il punto sulla trattativa con il Comune, sulla questione Curva Nord e sul progetto da presentare alla Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Voglio lo Stadio, ma non a quel prezzo”: D’Agostino rilancia

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