Un uomo di 38 anni ha investito con l'auto lo zio e ha tentato di travolgerlo di nuovo. L'episodio è avvenuto in ambito familiare nel Catanese. La vittima è riuscita a rialzarsi e a mettersi in salvo dopo il primo impatto. L’automobilista è stato denunciato dalle forze dell’ordine. Nessun altro ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’azione.

Investe lo zio con l'auto, poi tenta di travolgerlo una seconda volta. Una presunta resa dei conti maturata in ambito familiare, nel Catanese, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se la vittima non fosse riuscita a rialzarsi e a mettersi in salvo dopo il primo impatto. È quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Vizzini che hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltagirone un 38enne del posto, gravemente indiziato – ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – del reato di tentato omicidio. La segnalazione e i primi accertamenti L'intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un uomo che ha riferito di essere stato investito dall'autovettura condotta da un familiare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Vizzini, investe lo zio con l'auto e tenta di travolgerlo una seconda volta: 38enne denunciato

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