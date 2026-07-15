vitruvio ora la scultura firmata giomaro

Notizia in breve

Una nuova scultura di Vitruvio è stata realizzata dall'artista Andrea Giomaro. La statua raffigura Vitruvio seduto su una colonna della sua basilica e combina tecnologia digitale con tecniche artigianali. La creazione utilizza vari materiali, tra cui resina, quarzo giallo e gusci di noce, tutti dipinti a mano. La scultura porta la firma di Giomaro ed è stata presentata di recente.