Vitruvio ora la scultura firmata Giomaro
Una nuova scultura di Vitruvio è stata realizzata dall'artista Andrea Giomaro. La statua raffigura Vitruvio seduto su una colonna della sua basilica e combina tecnologia digitale con tecniche artigianali. La creazione utilizza vari materiali, tra cui resina, quarzo giallo e gusci di noce, tutti dipinti a mano. La scultura porta la firma di Giomaro ed è stata presentata di recente.
Fano, 15 luglio 2026 – E’ un mix di tecnologia digitale e artigianalità, la scultura di Vitruvio seduto sulla colonna della sua basilica, creata dal maestro degli effetti speciali Andrea Giomaro: un insieme di diversi materiali, dalla resina al quarzo giallo ai gusci di noce, dipinti a mano. https:www.ilrestodelcarlino.itfanocronacain-citta-esplode-la-vitruvio-mania-3ef0bd73 “Non sono un vitruviano dell’ultim’ora, mi occupo di Vitruvio – fa presente Giomaro – dal 2009 quando con Henry Secchiaroli abbiamo realizzato il docufilm ‘Fanum Fortunae-Alla scoperta di Vitruvio’. Prima che emergessero i resti della basilica stavo già lavorando alla realizzazione di una scultura digitale di Vitruvio: nella versione iniziale sedeva su un capitello, ora sostituito dalla colonna”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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