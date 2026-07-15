Vito Leccese | L’ordine pubblico scaricato sui sindaci senza alcuna risorsa

Il sindaco di una grande città ha dichiarato che i sindaci si trovano a gestire l’ordine pubblico senza risorse adeguate. Ha criticato le iniziative elettorali e i decreti che rafforzano le forze di polizia senza fornire strumenti concreti. La richiesta è di dotare la polizia locale di mezzi e risorse necessari per svolgere le proprie funzioni.

Il primo cittadino di Bari: “Basta con spot elettorali e decreti muscolari. Se la polizia locale deve avere responsabilità si forniscano strumenti”. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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