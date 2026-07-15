Due persone sono state ricoverate tra Sansepolcro e Città di Castello a causa del virus Toscana. Questo virus, noto come TOSV, è stato isolato per la prima volta in Toscana nel 1971 da un flebotomo della specie Phlebotomus perniciosus. Entrambi i pazienti sono attualmente in ospedale.

Si chiama“virus Toscana” perché fu isolato per la prima volta in Toscana nel 1971, da un flebotomo della specie Phlebotomus perniciosus. Da lì il nome scientifico Toscana virus, abbreviato TOSV. Non significa quindi che il virus esista soltanto qui o che sia una specie di prodotto tipico regionale, accanto al Chianti e ai cantuccini. Un trentacinquenne biturgense e un sessantenne tifernate hanno sviluppato una meningite dopo la puntura di pappataci. Le condizioni sono stabili e non risulta trasmissione da persona a persona Sono due i casi di infezione da virus Toscana registrati nell’Alta Valle del Tevere nel giro di poche ore. Dopo il ricovero di un trentacinquenne residente a Sansepolcro, è emerso anche il caso di un sessantenne di Città di Castello, giunto in ospedale con sintomi compatibili con una meningite. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Virus Toscana, due casi tra Sansepolcro e Città di Castello: entrambi ricoverati

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