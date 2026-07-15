Violenze razziste e tentato omicidio | per i fatti di Besano quattro Daspo agli arrestati

Quattro persone coinvolte in violenze razziste e nel tentato omicidio a Besano sono state colpite da Daspo. La misura è stata applicata agli arrestati, che avevano partecipato a una escalation di violenza. L’episodio si è verificato nel comune della provincia di Varese. Le autorità hanno disposto i provvedimenti per evitare ulteriori incontri tra i soggetti coinvolti. Nessuna delle parti ha subito danni gravi, ma le indagini sono ancora in corso.

Besano (Varese) – Quattro Daspo "fuori contesto" per i protagonisti della violenta escalation culminata nel tentato omicidio avvenuto a Besano. Il questore di Varese, Paolo Iodice, ha firmato i provvedimenti nei confronti dei quattro uomini arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sulla serie di aggressioni che, nel giro di poche ore, ha trasformato un regolamento di conti in un episodio di estrema violenza. I Daspo, della durata di quattro anni, impediranno ai destinatari di accedere a qualsiasi impianto sportivo del territorio nazionale. La misura, prevista dalla normativa anche per fatti estranei alle manifestazioni sportive, viene applicata nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, con l'obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza in contesti di aggregazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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