Nel pomeriggio, temporali intensi si sono abbattuti sulla Lombardia, causando alberi abbattuti e allagamenti diffusi. Due persone sono rimaste ferite nel Cremonese, mentre i treni sono stati soppressi in alcune zone. Le province di Cremona e Bergamo hanno registrato i danni più rilevanti. La perturbazione ha provocato danni significativi in diverse aree della regione.

Il violento fronte di maltempo che nel pomeriggio ha attraversato la Lombardia ha provocato ingenti danni, soprattutto nelle province di Cremona e Bergamo. Nubifragi e raffiche di vento fino a 90 chilometri orari hanno abbattuto alberi, divelto pali e causato allagamenti, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Nel Cremonese si registrano anche due feriti, fortunatamente non gravi. Cremonese in ginocchio: cento interventi dei Vigili del Fuoco. La situazione più critica si è verificata in provincia di Cremona, dove i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa 100 interventi per far fronte ai danni provocati dal nubifragio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violenti temporali in Lombardia, alberi abbattuti e allagamenti: due feriti nel Cremonese, stop ai treni

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