vino olio e turismo una manovra strategica per favorire le imprese

Le Marche propongono di integrare la programmazione agricola con una strategia che favorisca vino, olio e turismo. L’obiettivo è sostenere le imprese agricole attraverso iniziative che migliorino la redditività, favoriscano l’evoluzione aziendale e il ricambio generazionale, oltre a tutelare i territori. La proposta è stata presentata durante l’evento Agrofutura, sottolineando l’intenzione di creare un legame più forte tra settore agricolo e sviluppo locale.

In occasione di Agrofutura, le Marche portano una visione: trasformare la programmazione agricola in una strategia che unisca redditività, evoluzione delle aziende, ricambio generazionale e tutela dei territori. In questa prospettiva si inserisce la manovra da circa 210 milioni di euro, recentemente presentata dal vicepresidente e assessore all’Agricoltura Enrico Rossi. Una linea che prende forma nel biennio 2026-2027 e prepara il ciclo europeo dal 2028. Circa 49 milioni finanziano le graduatorie 2025, 76,5 milioni assicurano continuità agli impegni pluriennali e 84 milioni saranno destinati ai nuovi bandi. Si aggiungono gli interventi per vino, olio, ortofrutta, miele, forestazione e zootecnia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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