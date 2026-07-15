Vino a Marilisa Allegrini il premio Khail 2026 | Ha trasmesso l' eleganza densa di contenuto dello stile italiano

Il premio Khail 2026 è stato assegnato a Marilisa Allegrini, riconoscendola per aver rappresentato lo stile italiano nel mondo del vino. La premiazione celebra le personalità che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione dell’enologia italiana a livello internazionale. Allegrini, nota per il suo ruolo nella Valpolicella, è stata premiata per aver trasmesso un'eleganza ricca di contenuti attraverso il suo lavoro.

Da protagonista della Valpolicella a uno dei volti del vino italiano nel mondo. È andato a Marilisa Allegrini il Premio Khail 2026, il riconoscimento riservato alle personalità che hanno contribuito in modo determinante alla crescita e all’affermazione internazionale dell’enologia italiana. La consegna è avvenuta nella giornata inaugurale della quindicesima edizione di «VinoVip Cortina», l’appuntamento biennale ideato dalla rivista Civiltà del bere. Il premio è intitolato a Pino Khail, fondatore della rivista e nonno dell’attuale direttore Alessandro Torcoli, che ha consegnato il riconoscimento: «Marilisa Allegrini è una figura che ha... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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