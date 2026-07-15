Questa mattina il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Campania ha visitato il Comando di Benevento, incontrando il comandante provinciale. Durante la visita, sono stati illustrati i servizi e le attività svolte nel territorio. La sede di Capodimonte è stata descritta come uno dei comandi più apprezzati della regione. La visita si è conclusa con un sopralluogo nelle aree operative del comando.

Tempo di lettura: 2 minuti Visita istituzionale questa mattina al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento da parte del direttore regionale della Campania, Michele Mazzaro, accolto nella sede di Capodimonte dal comandante provinciale Salvatore Campolongo. Nel corso dell’incontro, il direttore regionale ha avuto un momento di confronto con il personale operativo, i funzionari e il personale tecnico-amministrativo, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente dal Comando sannita. “Il personale è il Comando di Benevento – ha dichiarato Mazzaro –. Il personale operativo, quello tecnico-professionale e i funzionari rappresentano il vero valore di questa struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Vigili del Fuoco, il direttore regionale Mazzaro in visita a Benevento: “Un comando tra i più apprezzati della Campania”

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Temi più discussi: Continua il lavoro dei Vigili del fuoco contro gli incendi boschivi in Piemonte; Risposta a nota Conapo su soccorso aereo Vigili del Fuoco.; Incendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: Bruciati +15% ettari rispetto a scorso anno; Addio a Walter Stefani, il vigile del fuoco gentile: aveva 59 anni.

#Piemonte, proseguono le operazioni dei #vigilidelfuoco per il contrasto agli incendi boschivi. Canadair in azione a Cravagliana, Premosello, Valprato Soana e Oulx, insieme alle squadre di terra impegnate nel contenimento e nella bonifica delle fiamme t.m x.com

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