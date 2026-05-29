Il Prefetto Maddalena De Luca, direttore centrale per le risorse umane, ha visitato il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. La visita è durata circa due minuti e ha riguardato un appuntamento istituzionale presso la sede locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Visita istituzionale del Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Maddalena De Luca, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino. Nella giornata del 29 maggio 2026 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha accolto la visita istituzionale del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Prefetto Maddalena De Luca. Alla visita ha preso parte anche il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Ing. Michele Mazzaro, la cui presenza ha rappresentato un ulteriore segnale di vicinanza dell’Amministrazione al personale del Comando irpino.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Visita istituzionale del Prefetto De Luca al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

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