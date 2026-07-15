videoslam una prima al castello visconteo

Per la prima volta nella sua storia, Videoslam entra al castello visconteo, trasformando fino a domani uno dei luoghi simbolo della città in un’esperienza condivisa. Un’edizione speciale quella del 2026 perché è la ventesima e oggi Videoslam non è più soltanto una gara di cortometraggi, è un laboratorio permanente di cinema. Il tema scelto è "Venti", 55 le squadre iscritte che hanno preparato 33 cortometraggi. Tra i partecipanti figurano giovanissimi under 18, studenti dell’Università di Pavia, filmmaker emergenti, appassionati e persone che si sono avvicinate per la prima volta al cinema. Dopo i primi 11 cortometraggi presentati ieri, stasera ne saranno proiettati altri 14 e prima della proiezione dei film in gara sarà presentato "Il Condominio", corto nato da Videoslam e Casa del Giovane – Don Orione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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