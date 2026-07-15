Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 15 luglio 2026, un incidente sulla Pontina ha causato disagi alla viabilità nella zona. La regione Lazio, tramite il servizio Astral Infomobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente o eventuali conseguenze. La circolazione potrebbe essere rallentata o sospesa in alcune tratte della strada interessata.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra Spinaceto e il raccordo anulare raccomandiamo la dovuta attenzione e stiamo proprio sul raccordo dove abbiamo tratto in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica sullo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est sulla Flaminia tra Corso Francia & via due ponti e sulla Salaria nei pressi di Villa Spada ricordiamo che per lavori di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19:40Alle ore 19:40 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Francesco #Rocca, presidente della Regione Lazio, durante la conferenza stampa all’ospedale Pertini, ha commentato le possibilità criticità che andranno evitate quando l’ #ASRoma giocherà le partite nel nuovo stadio a Pietralata. x.com

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Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it