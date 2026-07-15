Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 18 | 10

Un incidente sulla Pontina ha causato disagi alla viabilità nel Lazio. La segnalazione è stata diffusa da Astral Infomobilità, il servizio regionale che fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico. La situazione è monitorata e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sulla strada e di considerare eventuali percorsi alternativi. La viabilità sulla strada principale è temporaneamente rallentata a causa dell’incidente.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra Spinaceto e il raccordo anulare raccomandiamo la dovuta attenzione e stiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica verso lo stesso raccordo sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est sulla Flaminia qui da Corso Francia e sulla Salaria nei pressi di Villa Spada ricordiamo per lavori di manutenzione del cavalcavia questo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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