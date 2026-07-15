Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 11 | 25

Notizia in breve

Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio ha segnalato un aumento del traffico a Roma. Alle 11:25 del 15 luglio 2026, si sono verificati rallentamenti sulla viabilità cittadina. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si registrano congestioni in alcune zone centrali e periferiche. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza, con conseguenti possibili ritardi negli spostamenti.