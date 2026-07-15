Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 11 | 25
Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio ha segnalato un aumento del traffico a Roma. Alle 11:25 del 15 luglio 2026, si sono verificati rallentamenti sulla viabilità cittadina. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si registrano congestioni in alcune zone centrali e periferiche. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza, con conseguenti possibili ritardi negli spostamenti.
Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima è complicata la viabilità in carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Appia a causa di un precedente incidente ormai rimosso ma ci sono ancora lunghe code a partire dalla Prenestina poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Teramo in entrata a partire da via di Tor Cervara infine il trasporto pubblico lavori sulla ferrovia regionale Roma Viterbo nella tratta urbana sono dei lavori di consolidamento del Tevere di manutenzione straordinaria la sottostazione di Tor di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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