Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 11 luglio 2026, secondo il servizio Astral infomobilità, il traffico sul raccordo anulare della città è risultato regolare. La situazione della viabilità sulla rete regionale Lazio indicava scorrimento fluido e nessuna interruzione significativa. Non sono stati segnalati incidenti o rallentamenti nelle principali arterie di collegamento. La rete stradale si presentava senza criticità al momento della rilevazione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia e Torvaianica nei due sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico sulla ferroviaria Finale Metromare Per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia treni non effettuano la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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