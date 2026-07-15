È già cominciata la stagione del Napoli. Ieri c’è stata la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri al San Carlo. Venerdì scatterà il ritiro di Dimaro. Nel frattempo, il club è impegnato in sede di calciomercato e tra i suoi obiettivi è quello di trovare un vice Di Lorenzo. In pole position c’è Costantino Favasuli, 22 anni, passato da pochissimo all’agenzia Marat di Mario Giuffredi (già agente di diversi calciatori del Napoli: Di Lorenzo, Vergara, Politano, Marianucci). Proprio per conoscere Favasuli, il Napolista ha intervistato uno dei suoi primi allenatori: Roberto Breda. È stato uno dei due allenatori (l’altro era l’ex Napoli Cristiano Lucarelli) della prima stagione da professionista di Favasuli alla Ternana (campionato di Serie B 202324, terminato poi con la retrocessione del team umbro). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Vi racconto Favasuli. Allegri è l’allenatore perfetto per lui”

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