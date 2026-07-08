Vertenza Zenita Group sospeso sciopero | il 15 luglio tavolo alla Regione Campania

Lo sciopero previsto per il 9 luglio è stato revocato e sarà sospeso fino a un nuovo incontro. Un tavolo di confronto si terrà il 15 luglio presso la Regione Campania. La decisione di sospendere l’astensione è stata presa in attesa di questo appuntamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vertenza Zenita Group, revocato lo sciopero di domani 9 luglio. L’astensione, proclamata dai sindacati, è sospesa in attesa dell’incontro previsto il 9 luglio. Quel giorno le organizzazioni sindacali sono convocate negli uffici della regione Campania al Centro Direzionale. Alle 11, rappresentanze dei lavoratori e aziende siederanno al tavolo con l’assessore al Lavoro, Angelica Saggese. L’incontro, peraltro, è stato sollecitato dagli stessi sindacati. Zenita Group è in procinto di chiudere la sede di Napoli, per trasferire 120 lavoratori tra Roma e Salerno. Una decisione che vede contrari molti dipendenti e le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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