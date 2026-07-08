Vertenza Zenita Group sospeso sciopero | il 15 luglio tavolo alla Regione Campania

Da anteprima24.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo sciopero previsto per il 9 luglio è stato revocato e sarà sospeso fino a un nuovo incontro. Un tavolo di confronto si terrà il 15 luglio presso la Regione Campania. La decisione di sospendere l’astensione è stata presa in attesa di questo appuntamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Vertenza Zenita Group, revocato lo sciopero di domani 9 luglio. L’astensione, proclamata dai sindacati, è sospesa in attesa dell’incontro previsto il 9 luglio. Quel giorno le organizzazioni sindacali sono convocate negli uffici della regione Campania al Centro Direzionale. Alle 11, rappresentanze dei lavoratori e aziende siederanno al tavolo con l’assessore al Lavoro, Angelica Saggese. L’incontro, peraltro, è stato sollecitato dagli stessi sindacati. Zenita Group è in procinto di chiudere la sede di Napoli, per trasferire 120 lavoratori tra Roma e Salerno. Una decisione che vede contrari molti dipendenti e le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

vertenza zenita group sospeso sciopero il 15 luglio tavolo alla regione campania
© Anteprima24.it - Vertenza Zenita Group, sospeso sciopero: il 15 luglio tavolo alla Regione Campania
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vertenza Zenita Group, lavoratori in sciopero oggi e domani

Leggi anche: Vertenza Zenita Group, oggi sciopero in tutta Italia contro Piano industriale che chiude sede di Napoli

vertenza zenita group vertenza zenita group sospesoVertenza Zenita, due giorni di sciopero contro la chiusura della sede napoletana. A rischio 120 lavoratoriI dipendenti di Zenita Group, società attiva nel settore dell'information technology con 20 sedi in Italia e una presenza in ... ildiariodellavoro.it

Vertenza Zenita Group, anche la Regione Toscana al tavolo nazionaleL’azienda si fermi, si apra un confronto serio per un piano industriale che mantenga e sviluppi i siti industriali. Anche la Regione Toscana, per bocca ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web