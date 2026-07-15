veronica squinzi la first lady del sassuolo

Alberto Aquilani ha firmato con il Sassuolo e subito dopo ha appreso che Giovanni Carnevali lasciava la società. La notizia ha suscitato un certo disagio tra i membri dello staff. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’addio. La squadra si prepara a nuove sfide senza il dirigente, mentre il club non ha ancora commentato pubblicamente.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Alberto Aquilani subito dopo aver firmato per il Sassuolo ha appreso con un po’ di inquietudine che Giovanni Carnevali se ne andava. "Possono andare via tutti ma ti devi preoccupare solo se vanno via gli Squinzi " l’ha subito tranquillizzato il direttore sportivo Francesco Palmieri. Gli Squinzi ci sono e rimangono, con Veronica Squinzi in un ruolo sempre più importante, quello di amministratore delegato e direttore generale. Non è l’unica donna al comando nella nostra serie A. Dallo scorso maggio presidente del Venezia è la manager italo-americana Francesca Bodie. Ma una donna al vertice non è nella tradizione del nostro calcio, pochi i precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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