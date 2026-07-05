Il Sassuolo ha presentato il nuovo allenatore, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per il club. La società ha annunciato modifiche significative, nonostante la volontà di mantenere una certa continuità. Veronica Squinzi ha sottolineato che si tratta di un anno di transizione, anche in considerazione delle recenti modifiche che il club ha subito, incluso il ritorno in Serie A dopo la retrocessione in B e la successiva risalita.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Sarà anche ‘l’anno zero’ per un Sassuolo che cambia – e cambierà – quanto non ha mai cambiato nemmeno dopo la retrocessione in B (peraltro subito sanata) due stagioni orsono. E sarà anche ‘una nuova era’ ma chi c’era ieri e chi c’è oggi, a raccontare le vicende dei neroverdi, si tiene ben stretto quella parola ("continuità") che Veronica Squinzi spende da par suo. Con la chiarezza della manager e quel pizzico di emozione che tradisce quando evoca quel ‘progetto Sassuolo’ che i suoi genitori si inventarono più di vent’anni fa. E al quale oggi la ‘seconda generazione’ continua a dar forza, e pazienza se l’addio di Giovanni Carnevali pesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La presentazione del mister neroverde. Sassuolo, al via un nuovo capitolo. Veronica Squinzi: "Nella continuità»

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