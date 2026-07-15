Venti fortissimi da uragano Meteo Italia le previsioni fanno paura | cosa ci aspetta

Da tvzap.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio, sul Nord Italia si prevede una fase di maltempo con temporali organizzati e intensi. Le previsioni indicano venti molto forti, paragonabili a quelli di un uragano, accompagnati da grandine, abbondanti piogge e raffiche di vento particolarmente violente. L’allerta è valida a partire dalle 17, con possibili conseguenze legate alle condizioni atmosferiche estremamente aggressive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuova e intensa fase di maltempo è prevista sul Nord Italia dal tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio. A partire dalle ore 17, le condizioni atmosferiche potrebbero favorire la nascita di temporali organizzati e particolarmente violenti, con rischio di grandine, piogge molto abbondanti e forti raffiche di vento. L’attenzione è concentrata soprattutto sulla possibile formazione di un MCS, un Sistema Convettivo a Mesoscala capace di attraversare ampie porzioni del territorio in poche ore. Il fenomeno potrebbe muoversi inizialmente tra Piemonte e Lombardia, per poi raggiungere la parte centrale della Pianura Padana. Maltempo in Italia: le regioni più esposte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

venti fortissimi da uragano meteo italia le previsioni fanno paura cosa ci aspetta
© Tvzap.it - “Venti fortissimi, da uragano”. Meteo Italia, le previsioni fanno paura: cosa ci aspetta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maltempo, violentissimo temporale a Bracciano: forte vento e pioggia torrenziale, le immagini

Video Maltempo, violentissimo temporale a Bracciano: forte vento e pioggia torrenziale, le immagini

Notizie e thread social correlati

Temporali e venti fortissimi, scatta l’allerta maltempo in Italia: cosa ci aspetta nelle prossime oreUna perturbazione sta entrando in Italia, portando con sé temporali e venti molto forti.

“Eventi estremi” e caldo asfissiante: meteo, le previsioni sull’Italia fanno pauraL’Italia si prepara a un’estate con temperature elevate e ondate di caldo intenso.

Temi più discussi: Settimana bollente all’orizzonte. Mercoledì e giovedì termometri a 37 gradi; Cronaca Meteo: Il Super Tifone BAVI punta dritto verso Taiwan e la Cina; Arriva il super tifone Bavi: minaccia la Cina dirigendosi verso Taiwan con raffiche fino a 290 km/h; Allerta Meteo: tutte le allerte Lombardia.

meteo italia venti fortissimi da uraganoTemporali, grandine e raffiche di vento fortissime: allerta meteo. Le zone più a rischio, dove e quandoTra martedì e mercoledì sulla regione è attesa una situazione meteorologica instabile, specie sui settori settentrionali. Cosa ci aspetta nelle prossime ore: rischio giallo in alcune aree ... ilgiorno.it

meteo italia venti fortissimi da uraganoL'ex uragano Erin (ora tempesta extratropicale) metterà fine all'estate? Le ultime previsioniL'etate è davvero finita? L'ex uragano Erin, ora tempesta extratropicale, ha portato il maltempo sul nostro Paese. meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web