Dal tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio, sul Nord Italia si prevede una fase di maltempo con temporali organizzati e intensi. Le previsioni indicano venti molto forti, paragonabili a quelli di un uragano, accompagnati da grandine, abbondanti piogge e raffiche di vento particolarmente violente. L’allerta è valida a partire dalle 17, con possibili conseguenze legate alle condizioni atmosferiche estremamente aggressive.

Una nuova e intensa fase di maltempo è prevista sul Nord Italia dal tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio. A partire dalle ore 17, le condizioni atmosferiche potrebbero favorire la nascita di temporali organizzati e particolarmente violenti, con rischio di grandine, piogge molto abbondanti e forti raffiche di vento. L’attenzione è concentrata soprattutto sulla possibile formazione di un MCS, un Sistema Convettivo a Mesoscala capace di attraversare ampie porzioni del territorio in poche ore. Il fenomeno potrebbe muoversi inizialmente tra Piemonte e Lombardia, per poi raggiungere la parte centrale della Pianura Padana. Maltempo in Italia: le regioni più esposte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Venti fortissimi, da uragano”. Meteo Italia, le previsioni fanno paura: cosa ci aspetta

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Maltempo, violentissimo temporale a Bracciano: forte vento e pioggia torrenziale, le immagini

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