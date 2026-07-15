Venezuela il Bouledogue francese Aquiles recuperato dopo 16 giorni | salvato dalle macerie del terremoto

Dopo sedici giorni sotto le macerie, Aquiles, un bouledogue francese, è stato recuperato tra le macerie del terremoto avvenuto il 24 giugno in Venezuela. Le operazioni di soccorso hanno portato al suo salvataggio, documentato in immagini che mostrano il momento del recupero. La ricerca ha coinvolto squadre di soccorso che hanno lavorato per giorni per trovare eventuali sopravvissuti tra i detriti.

Le immagini del salvataggio di Aquiles, un Bouldogue francese rimasto per sedici giorni sotto le macerie dopo il devastante terremoto dello scorso 24 giugno in Venezuela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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