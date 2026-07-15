Vannacci ha urlato Hitler! Aperta istruttoria alla Camera | il deputato di Futuro nazionale nel mirino

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un deputato di Futuro Nazionale è stato oggetto di un’istruttoria alla Camera dopo un’accusa di aver urlato “Hitler” durante un intervento in aula. La denuncia è stata presentata da un parlamentare del Partito Democratico, che ha segnalato l’episodio coinvolgendo anche altri membri del gruppo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui comportamenti o sulle reazioni dei soggetti coinvolti. La vicenda è al momento al centro di verifiche interne.

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Gli uomini di Roberto Vannacci finiscono al centro della scena. Questa volta a lanciare la denuncia è il Dem Provenzano, che accusa Domenico Furgiuele di aver urlato “ Hitler, Hitler ” durante l’intervento in Aula del collega Casu. Il deputato vannacciano replica: “Non è vero, mi chiederà scusa”. Giorgio Mulè, vice-presidente della Camera dei Deputati, annuncia: “Chiederò ai questori di avviare una istruttoria”. La giornata dei vannacciani, insomma, doveva essere quella della rivincita, ma si è trasformata in un’altra bufera politica.  Il leader di Futuro Nazionale, sul fronte della riforma, ha agito rapidamente: prima una telefonata ai suoi deputati – si legge su Repubblica - poi un messaggio sui social per spiegare la linea: “Anche sulle preferenze prevale la politica dell'inciucio”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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