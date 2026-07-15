Alcune centinaia di persone si sono radunate sotto il sole cocente a Civitanova per ascoltare Roberto Vannacci allo Shada Beach. Durante l'evento, Vannacci ha affermato di aver visto un video relativo al caso Barboni e ha dichiarato che saranno gli inquirenti a giudicare la questione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura del video o sulle accuse coinvolte.

Civitanova, 15 luglio 2026 – Alcune centinaia di persone, sfidando il caldo torrido, hanno accolto a Civitanova Roberto Vannacci, ospite allo Shada Beach. Al grido di ‘generale, generale’ la folla si è esaltata quando ha ribadito di voler remigare “lo straniero che delinquere, anche se ha un permesso di soggiorno, e chi non sposa la cultura e i valori del popolo italiano”, o quando ha chiarito “che il femminicidio non ha motivo di esistere”, parole accolte da uno scrosciante applauso, anche quello del pubblico femminile. Tantissimi i giovani, molti adolescenti, nella platea vannacciana. https:www.ilrestodelcarlino.itvideovannacci-a-civitanova-cosa-ha-detto-il-leader-di-futuro-nazionale-video-ertg1q26 L’asse con il sindaco Ciarapica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci e il caso Barboni: “Ho visto il video, saranno gli inquirenti a giudicare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Non l’ho visto, non l’ho neanche toccato», il vigile morto nell’inseguimento e la versione del 25enne arrestato: cosa non convince gli inquirentiUn 25enne arrestato nel corso di un inseguimento ha dichiarato di non aver toccato né visto il vigile coinvolto.

Botte al senzatetto, il caso Barboni scuote cittadini e politica. “Vannacci pronto a prendere le distanze”Un senzatetto è stato aggredito in strada, provocando reazioni di sdegno tra cittadini e politici.

Temi più discussi: Il paragone di Vannacci tra immigrati e Longobardi fa acqua da tutte le parti; Vannacci e le botte al clochard: Contrario alla violenza se non per difesa. Questo non è il caso; Migranti, Vannacci: Difendiamo la nostra cultura. I clandestini? Devono tornare a casa; Vannacci molla il 'giustiziere' di Ascoli: Sempre contrario a violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso...

Vannacci e il caso Barboni: Ho visto il video, saranno gli inquirenti a giudicareIl leader di Futuro Nazionale infiamma la platea dello Shada Beach di Civitanova tra slogan sulla sicurezza, attacchi alla società liquida e la investitura del sindaco Ciarapica. La presa di distanz ... ilrestodelcarlino.it

Vannacci e il caso dei 600 iscritti in fuga in Calabria: No, sono solo 300. Ma la base: Nomine radita la meritocrazia x.com

Vannacci scarica Barboni dopo il pestaggio del migrante: Contrario alla violenza. L’imprenditore: DelusoRoberto Vannacci prende le distanze da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto: Sono sempre stato ... fanpage.it