Vamos Carajo! L’Argentina pazza di gioia ora sogna il bis mondiale | Ci spinge la gente – Le foto

L’Argentina ha vinto la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra, con una rimonta decisiva in sette minuti. Dopo essere stata sotto di un gol, la squadra ha segnato due volte, ribaltando il risultato. L’incontro si è concluso con una vittoria storica. La gioia dei tifosi si è diffusa immediatamente, con cori e festeggiamenti lungo le strade. La vittoria ha portato i sudamericani in finale, alimentando l’entusiasmo generale.

È una vittoria storica quella dell’ Argentina nella semifinale dei Mondiali contro l’ Inghilterra. Per almeno tre motivi. Primo, quel che è avvenuto sul campo, con la rimonta e il ribaltone nell’arco di 7 minuti sulla squadra avversaria, rimasta paradossalmente annichilita dopo essere andata in vantaggio. Secondo, perché ad essere castigata è stata appunto l’Inghilterra, rivale storica dell’Argentina non solo in senso sportivo, da quando nel 1982 fallì la tentata riconquista militare delle FalklandsMalvinas, poi “vendicata” ai Mondiali di Messico ’86 da Diego Armando Maradona. Terzo, perché ora – domenica sera contro la Spagna – l’Argentina... 🔗 Leggi su Open.online

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