Valore alle filiere e più innovazione Pronti alle sfide

L’agricoltura nelle Marche affronta sfide con attenzione alle filiere e innovazione. Durante AgroFutura, si sono incontrate istituzioni, imprese, ricerca e giovani, creando un momento di confronto diretto. L’evento si concentra su valorizzazione delle filiere e innovazione nel settore agricolo. Nelle discussioni si è parlato di strategie per affrontare le sfide attuali e migliorare le pratiche agricole. Nessuna informazione su decisioni o risultati specifici è stata comunicata.

di Marina Santin L’agricoltura oggi si trova al centro di grandi sfide. Ne è ben consapevole il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Presidente, cosa significa per il vostro territorio un evento come AgroFutura? " AgroFutura rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e giovani. L’agricoltura è il settore cosiddetto ’primario’ e sta tornando finalmente ad esserlo anche nelle agende europee. Il Governo italiano è infatti tra quelli che più stanno contribuendo a imprimere questa svolta, in Italia e in Europa, riportando al centro un’agricoltura capace di coniugare sviluppo, innovazione, sostenibilità e redditività delle imprese, una condizione indispensabile per rendere il settore nuovamente attrattivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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