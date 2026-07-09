Personalità giuridica per il Circolo Vela | Pronti alle sfide future

Il Circolo Vela Porto Recanati ha ottenuto la personalità giuridica. Fondato il 17 maggio 1963, continua a essere un punto di riferimento per la vela nella zona da oltre 60 anni. La decisione permette all’associazione di operare con maggiore autonomia e di affrontare nuove sfide future. La struttura ha annunciato di essere pronta a proseguire le attività e a consolidare il suo ruolo nel settore velico locale.

Un nuovo e significativo traguardo per il Circolo Vela Porto Recanati, fondato il 17 maggio 1963 e da oltre sei decenni punto di riferimento per la promozione della vela nel territorio locale. L’associazione infatti ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Si tratta di un risultato che va oltre il valore formale dell’atto amministrativo. Il riconoscimento certifica la solidità patrimoniale, organizzativa e gestionale del circolo, rafforzandone l’autorevolezza e la credibilità nei confronti delle istituzioni, degli enti pubblici e degli organismi sportivi con cui l’associazione collabora. Un traguardo destinato ad avere importanti ricadute anche sul piano operativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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