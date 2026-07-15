A Pattano, frazione di Vallo della Lucania, è stato avviato un intervento sulla rete idrica nella zona del Poligono. L’intervento fa parte di un piano di lavori per migliorare il servizio di distribuzione dell’acqua. La società coinvolta ha confermato l’avvio dei lavori, senza indicare tempi di completamento. Il sindaco ha annunciato che l’obiettivo è garantire un servizio idrico più affidabile e di qualità.

VALLO DELLA LUCANIA – L’intervento è stato attivato nella frazione di Pattano, zona Poligono per l’esattezza, e rientra nel programma di opere finanziato nell’ambito del Pnrr di cui Consac Gestioni Idriche spa è soggetto attuatore di II livello: “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano attraverso la digitalizzazione delle stesse e l’implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo e asset management”. Politiche nazionali ed europee che prevedono, tra l’altro, come è avvenuto in questo caso, un articolato piano di sostituzione delle reti per circa 35 km di infrastruttura.... 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Vallo della Lucania, Maione (Consac) e il sindaco Sansone: interventi a Pattano per un servizio idrico di qualità sempre migliore

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