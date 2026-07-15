Valerio Nicolosi | Da Gaza all’Etiopia la mia mappa di un pianeta e dei popoli minacciati dall’ecocidio

Valerio Nicolosi ha condiviso un progetto che collega le aree di Gaza e dell’Etiopia, evidenziando le regioni colpite dall’ecocidio. Attraverso le sue mappe, mostra come alcuni territori siano minacciati da danni ambientali e sfruttamento, coinvolgendo popolazioni locali. Il suo lavoro si concentra sulla relazione tra crisi ambientali e le conseguenze sui popoli delle zone interessate. La mappa rappresenta un percorso tra diverse aree del pianeta segnate da minacce ecologiche e sociali.

In un’epoca d’instabilità sociale, politica, economica e climatica come quella che stiamo attraversando, è possibile tracciare una linea di connessione tra i contesti di guerra, la crisi ambientale e l’avanzamento del capitalismo? È possibile leggere il genocidio di Gaza, le alluvioni in Emilia-Romagna o la siccità estrema in Etiopia come manifestazioni di una stessa crisi globale? E quali responsabilità hanno la politica e il modello economico dominante nel progressivo deterioramento dell’ambiente e nell’acuirsi delle disuguaglianze sociali? Sono questi alcuni dei temi centrali all’interno di Ecoguerra. Mappa di un pianeta sotto assedio (Il Millimetro, 2026), l’ultimo libro-reportage del giornalista e documentarista Valerio Nicolosi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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