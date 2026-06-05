Life for Gaza | a Bagnoli la terza edizione della manifestazione benefica per la pace e i diritti dei popoli

Notizia in breve

Il 20 giugno a Bagnoli si terrà la terza edizione di Life for Gaza, un evento benefico con musicisti che raccolgono fondi per le scuole da campo a Gaza. La manifestazione si svolge nella zona di Napoli e coinvolge artisti di varie provenienze. Lo scopo è sostenere le strutture scolastiche nella regione. L’evento si svolge in un contesto di solidarietà e impegno per i diritti dei popoli coinvolti.