Life for Gaza | a Bagnoli la terza edizione della manifestazione benefica per la pace e i diritti dei popoli
Il 20 giugno a Bagnoli si terrà la terza edizione di Life for Gaza, un evento benefico con musicisti che raccolgono fondi per le scuole da campo a Gaza. La manifestazione si svolge nella zona di Napoli e coinvolge artisti di varie provenienze. Lo scopo è sostenere le strutture scolastiche nella regione. L’evento si svolge in un contesto di solidarietà e impegno per i diritti dei popoli coinvolti.
Torna a Napoli il concerto solidale Life for Gaza: il 20 giugno a Bagnoli grandi artisti uniti per raccogliere fondi destinati alle scuole da campo a Gaza. Il capoluogo campano si riconferma un fulcro cruciale per le iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione sociale a livello internazionale. La macchina organizzativa di Life for Gaza – People for Peace è ufficialmente ripartita per dare vita a un nuovo appuntamento che unisce l’espressione artistica all’attivismo civile. L’evento prenderà il via il prossimo 20 giugno, a partire dalle ore 18:00, all’interno degli spazi dell’Ex Base Nato Parco San Laise di Bagnoli. Si tratta della terza... 🔗 Leggi su 2anews.it
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