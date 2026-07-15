Il Valencia ha rinunciato all'acquisto di Meunier e ora cerca un nuovo terzino destro. La squadra spagnola lavora per rafforzare la rosa sotto la guida di Carlos Corberán, puntando a migliorare la copertura sulla fascia destra della difesa. La società sta valutando diverse opzioni sul mercato per trovare il sostituto ideale. La ricerca si concentra su profili che possano contribuire subito alla rosa e migliorare la solidità difensiva.

Il Valencia continua a lavorare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Carlos Corberán, ma tra i reparti che necessitano di maggiori interventi c’è senza dubbio la fascia destra della difesa. Dopo alcune partenze e difficoltà legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori ancora in rosa, il club è alla ricerca di un nuovo terzino destro e, nelle ultime ore, ha dovuto fare i conti con un imprevisto che ha costretto la dirigenza a rivedere i proprio piani. Secondo quanto riportato da Superdeporte, il no arrivato da Thomas Meunier ha spinto il Valencia con maggiore decisione il mercato degli svincolati, considerato una soluzione concreta per individuare un rinforzo senza affrontare costi di cartellino Sfuma Meunier, il Valencia cambia strategia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Valencia, sfuma Meunier: ora caccia al nuovo terzino

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