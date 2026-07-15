Usa il bilancio di due anni dell’Ice | 9 uccisi per strada 34 morti in carcere

Da it.insideover.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi due anni, sono stati registrati nove decessi in incidenti collegati alle forze di controllo delle frontiere e dell’immigrazione, tra cui sparatorie in strada e morti in carcere. In particolare, si contano quattro vittime in incidenti stradali e cinque deceduti durante la detenzione. I dati si riferiscono a episodi coinvolgenti sia l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) che il Customs and Border Patrol.

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Salgono a 9 i morti complessivi nelle sparatorie che hanno coinvolto l’ Immigration and Customs Enforcement (Ice) e il Customs and Border Patrol (Cbp) degli Stati Uniti dall’inizio della seconda amministrazione di Donald Trump, in cui le due agenzie deputate alla supervisione delle frontiere e della verifica di presunte inadempienze degli stranieri residenti negli Usa hanno avuto mano libera per andare ben oltre il loro mandato. I recenti casi di Houston, Texas, dove è stato ucciso il cittadino messicano Lorenzo Salgado Araujo, e di Biddeford, Maine, dove l’Ice ha ucciso Joan Sebastian Guerrero, cittadino colombiano di 26 anni, hanno fatto... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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