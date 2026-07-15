Un 24enne arrestato dopo aver urinato su un’auto dei carabinieri è stato assolto. L’uomo avrebbe filmato il gesto con il telefono cellulare. La vicenda è diventata un caso nazionale.

PERUGIA Diventa caso nazionale l’assoluzione del 24enne che era stato arrestato per aver urinato su una “gazzella“ dei carabinieri. Una “bravata“ che l’autore avrebbe filmato con il suo smartphone. L’imputato, un 24enne aiuto cuoco, è stato assolto. Le contestazioni a suo carico erano danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate. Ipotesi di reato per le quali il pm aveva chiesto 8 mesi di reclusione. Il processo ha portato alla riqualificazione del reato di danneggiamento in quello di imbrattamento, e di lieve entità. Da qui l’assoluzione. L’episodio risale al 24 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urinò sulla “gazzella“ dell’Arma. Fu arrestato: ora c’è l’assoluzione

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