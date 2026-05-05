Open Arms le motivazioni dell' assoluzione di Salvini | Non fu sequestro di persona

La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni dell’assoluzione di Matteo Salvini nel processo relativo alla nave Open Arms. I giudici della quinta sezione penale hanno stabilito che l’ex ministro dell’interno non commise reato di sequestro di persona. La sentenza, emessa lo scorso 7 dicembre, si riferisce alla posizione di Salvini durante l’intervento sulla nave nel 2019. Le motivazioni spiegano le ragioni della decisione di assoluzione.

I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno diffuso le motivazioni della sentenza di assoluzione emessa il 7 dicembre nei confronti dell'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini, nel processo Open Arms. Nelle 78 pagine del provvedimento, si legge che "la condotta contestata a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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