Una tempesta di vento e pioggia ha colpito improvvisamente la spiaggia di Hendaye, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, provocando la fuga dei bagnanti. Una “nuvola tsunami” si è formata, spingendo molte persone a lasciare l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità hanno consigliato di evitare le zone colpite e di prestare attenzione alle allerte meteorologiche in corso.

Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta all’improvviso sulla spiaggia di Hendaye, nel nord della Francia, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici. Definita “ nuvola tsunami ” si tratta di una nube a rullo, ovvero una formazione nuvolosa dall’aspetto di un lungo cilindro di vapore acqueo che esegue un movimento rapido e ha un’estensione che può superare decine di chilometri. Questo fenomeno ha provocato innalzamento di sabbia, con venti fino a 70 kmh, e un calo drastico delle temperature con quasi 10 gradi nel giro di poco tempo. I bagnanti, sorpresi, si sono subito dato alla fuga mentre ombrelloni, asciugamani venivano spazzati dal vento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una “nuvola tsunami” sulle spiagge del nord della Francia: la fuga dei bagnanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il video della "nuvola tsunami" durante la tempesta sulla spiaggia di Hendaye in Francia, paura tra i bagnanti

Ostia, allarme spiagge chiuse: “Rischiamo la fuga dei bagnanti verso Fregene e Fiumicino”Ostia, 28 aprile 2026 – Alla vigilia dell’avvio della stagione balneare, sul litorale di Ostia si segnalano segnali di preoccupazione per la...

Temi più discussi: Una scena apocalittica, simile a una nuvola di tsunami, si abbatte sulla Francia.; Fava (Inps): Il sistema previdenziale è solido, lavoriamo alle sfide dei prossimi 20 anni; Momento in cui una gigantesca nuvola di tsunami si schianta sulla spiaggia francese con un’improvvisa tempesta ululante che manda i turisti a correre per salvarsi la vita – mentre l’Europa registra 10.000 morti per ondata di caldo.

Una gigantesca nuvola tsunami - tecnicamente chiamata nube a rullo - ha colpito la spiaggia di Hendaye, in Francia. Il fenomeno ha provocato forti venti fino a 100 km/h e un calo termico di 11°C in pochi minuti. Questo impressionante muro di vapore si form x.com

Una nuvola tsunami sulla costa basca della Francia, centinaia di bagnanti corrono al riparoUna gigantesca nuvola tsunami - tecnicamente chiamata nube a rullo - ha colpito la spiaggia di Hendaye, nel nord della Francia. Il fenomeno ha provocato forti venti fino a 100 km/h e un calo termico ... repubblica.it

Nuvola tsunami sul mare in Francia, temperature giù di 10 gradi e venti fino a 70 km all'ora: fuga dalla spiaggiaQuella che sembrava essere una normale giornata di mare si è trasformata in pochi istanti in uno scenario apocalittico. Un'enorme parete ... msn.com