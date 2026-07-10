La lumaca marina di Vozinha l’omaggio dello scienziato spagnolo Ortea al portiere di Capo Verde
Una nuova specie di lumaca marina è stata scoperta e denominata in onore del portiere di Capo Verde, Vozinha. La decisione è stata presa dallo scienziato spagnolo Ortea, che ha scelto di dedicare la specie al giocatore per la sua partecipazione ai Mondiali 2026. La squadra di Capo Verde si è qualificata per i sedicesimi di finale, perdendo successivamente ai supplementari contro l’Argentina. La scoperta è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul processo di classificazione.
Una nuova specie scoperta dalla scienza è stata battezzata in onore del portiere di Capo Verde Vozinha, eroe della sua Nazionale ai Mondiali 2026. La squadra è infatti riuscita a raggiungere una storica qualificazione ai sedicesimi di finale, perdendo poi con l’Argentina ai supplementari. L’omaggio del professor Ortea a Capo Verde. Come riportato da Athletic: Una nuova specie di mollusco marino è stata infatti dedicata al portiere dal ricercatore spagnolo Jesús Ortea nella sua opera “Storie di biodiversità”. Ortea ha scoperto questa nuova specie, una piccola lumaca di mare dal colore rosso, lunga circa quattro millimetri e l’ha chiamata Aldisa vozinhai, ovvero “ la lumaca marina di Vozinha “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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