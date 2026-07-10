Notizia in breve

Una nuova specie di lumaca marina è stata scoperta e denominata in onore del portiere di Capo Verde, Vozinha. La decisione è stata presa dallo scienziato spagnolo Ortea, che ha scelto di dedicare la specie al giocatore per la sua partecipazione ai Mondiali 2026. La squadra di Capo Verde si è qualificata per i sedicesimi di finale, perdendo successivamente ai supplementari contro l’Argentina. La scoperta è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul processo di classificazione.