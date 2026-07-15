Sabato alle 9, il Caseificio Il Fiorino apre le sue porte. I visitatori possono assistere alla lavorazione del latte e partecipare a degustazioni di formaggi tradizionali. La visita si concentra sulla produzione del 'Fiorino' e sui metodi artigianali impiegati. Non sono previste altre attività o eventi paralleli. La visita si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene in vigore.

Un viaggio nel cuore della tradizione casearia maremmana, tra storia, lavorazione del latte e degustazioni. Sabato, alle 9, il Caseificio Il Fiorino propone una nuova edizione de " Il Segreto del Pecorino ", l’iniziativa che permette di entrare nel mondo di una delle realtà produttive più conosciute del territorio e di scoprire da vicino il percorso che trasforma il latte in uno dei simboli gastronomici della Toscana. L’appuntamento prenderà il via nello stabilimento di località Paiolaio, dove i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata alla scoperta della storia della famiglia Fiorini, che da quasi settant’anni porta avanti la tradizione della produzione di formaggi artigianali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un viaggio alla scoperta dei segreti del ’Fiorino’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

God's Bankers: S1-E2 The Secret Syndicate of The Medicis | Extended Podcast Edition

Notizie e thread social correlati

Festival coreano, un viaggio fra i sapori. E alla scoperta dei segreti di bellezzaNegli ultimi anni, la cultura coreana ha guadagnato sempre più popolarità a livello globale, portando con sé una vasta gamma di tradizioni e prodotti.

Visite guidate straordinarie tra Venezia e Altino alla scoperta dei segreti dell'archeologiaDurante le Giornate Europee dell'Archeologia, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna organizzano visite guidate straordinarie tra...

Si parla di: Un viaggio alla scoperta dei segreti del ’Fiorino’; Dal latte alla grotta: Il Fiorino apre le porte del suo mondo. Sabato 18 luglio torna Il Segreto del Pecorino.

Un viaggio alla scoperta dei segreti del ’Fiorino’Un viaggio nel cuore della tradizione casearia maremmana, tra storia, lavorazione del latte e degustazioni. Sabato, alle 9, il Caseificio Il Fiorino propone una nuova edizione de Il Segreto del Pecor ... lanazione.it