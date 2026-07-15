un tris per scoprire la magia di faggiani

Oggi i libri consigliati sono tre (dello stesso autore e tutti editi da Fazi ). Sono così belli che indicarne uno solo avrebbe significato fare un torto al lettore. Credetemi, letto uno, vi verrà voglia di leggere anche gli altri due. "La luce del primo mattino": Oliviero, l’uomo nero. Così lo chiamano i suoi figli Lando, 12 anni, ed Ermelina, che a 14 è già a servizio in città, lontana dai boschi della Lunigiana. Poi Oliviero muore e li lascia senza risorse. Andina, la moglie, ha sentito che nei borghi vicini ci sono paesani che per arrotondare le magre entrate riempiono le gerle di libri usati e vanno a venderli nelle sagre e alle fiere agricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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