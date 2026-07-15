Da lunedì sera, le app di prenotazione delle principali cooperative di taxi a Bologna e Torino sono inattive a causa di un guasto a un data center a Milano. Le chiamate telefoniche sono riprese solo martedì sera, rendendo difficile chiamare un taxi nelle due città. Il problema riguarda il sistema di prenotazione gestito dal data center milanese. Non sono stati segnalati altri disservizi o coinvolgimenti di altre città.

Da lunedì sera a Bologna e a Torino è molto complicato chiamare un taxi per via di un problema al data center che ne gestisce il sistema di prenotazione, che è a Milano: le app di prenotazione delle due principali cooperative di tassisti sono bloccate, mentre le prenotazioni telefoniche hanno ripreso a funzionare solo martedì sera. Nel frattempo molte persone che cercavano un taxi non sono riuscite a prenotarlo e hanno protestato sui social e contro le due cooperative. Non si sa quale sia stato il problema al data center. La cooperativa dei taxi di Bologna, COTABO, ha detto che il sistema di prenotazione suo e della cooperativa di Torino dipende da TaxiTronic, uno dei principali fornitori di servizi legati ai taxi in tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Un problema a un data center di Milano ha bloccato i taxi di Bologna e Torino

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