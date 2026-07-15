Durante una presentazione di 48 minuti al teatro San Carlo, Allegri è apparso con diverse sfaccettature, tra cui quella emozionata, diplomatica e sfrontata. La stampa ha descritto queste variazioni come rappresentative della Napoli contemporanea, caratterizzata da energia, vivacità e un certo stile deciso. L’evento ha mostrato un Allegri che combina atteggiamenti diversi, riflettendo anche aspetti della città stessa, tra carattere forte e sensibilità.

L’Allegri emozionato, l’Allegri diplomatico, l’Allegri politico, l’Allegri sfrontato. Le varie facce di Massimiliano Allegri, scrive La Stampa, in 48 minuti di presentazione sul palco del San Carlo hanno rappresentato la Napoli moderna, brillante e seducente. È un’altra vita — nel calcio capita spesso — e Allegri la attraversa al fianco di De Laurentiis, il presidente-corteggiatore che al quarto assalto ce l’ha fatta. Il vicolo e la Silicon Valley. La sintesi più efficace il quotidiano la affida a una formula: un po’ scugnizzo e un po’ Steve Jobs. Da una parte il codice napoletano, quando Allegri promette che “servirà sana cazzimma e sana follia”; dall’altra il manager-visionario, con le sue teorie da amministratore delegato: “Essere aziendalista è un complimento, non un’offesa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Un po’ scugnizzo e un po’ Steve Jobs: l’Allegri che seduce Napoli tra cazzimma e aziendalismo

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