Un odore che rende le altre femmine infertili | così la regina del ratto talpa nudo si garantisce la riproduzione esclusiva

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regina di una colonia di ratto talpa nudo emette un odore che provoca l’infertilità temporanea nelle altre femmine del gruppo. Questo meccanismo permette alla regina di mantenere la riproduzione esclusiva all’interno della colonia. L’odore viene prodotto dalla stessa regina e agisce sulle altre femmine, impedendo loro di concepire per un certo periodo di tempo. La scoperta è stata fatta attraverso uno studio su questi roditori.

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Un particolare odore prodotto dalla regina di una colonia di ratto talpa nudo rende temporaneamente infertili le altre femmine, garantendo così la sua esclusività riproduttiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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