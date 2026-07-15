Un giro con l’autobus scoperto Gubbio amplia l’offerta turistica

Un autobus turistico scoperto è stato introdotto nella città, offrendo un modo per visitare i luoghi più suggestivi senza copertura. La linea è destinata a accompagnare i visitatori in un percorso di scoperta della zona, con fermate in punti di interesse storico e culturale. La proposta mira ad ampliare l’offerta per i turisti, facilitando l’accesso alle principali attrazioni della città. La nuova iniziativa si inserisce nell’ambito di strategie per valorizzare il patrimonio locale.

Un autobus turistico scoperto per accompagnare visitatori e turisti alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. È la nuova iniziativa promossa dal Comune in vista delle celebrazioni francescane, con l’obiettivo di ampliare l’ offerta turistica e migliorare i collegamenti tra il centro storico e alcuni dei principali attrattori del territorio. L’amministrazione ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici per individuare il soggetto incaricato di gestire il servizio. Il percorso previsto partirà dal Teatro Romano e dall’area archeologica, per raggiungere poi la mostra "Extinction", la Gola del Bottaccione, il bivio Coppo e la Basilica di Sant’Ubaldo, prima del rientro in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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