I carabinieri di Ravenna hanno arrestato un uomo di 26 anni con un bilancino e 17 grammi di cocaina. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato durante un intervento di controllo. La sostanza stupefacente e l’attrezzatura sono stati sequestrati. L’uomo è stato portato in caserma e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ravenna hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 17 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e una pistola stordente ad impulsi elettrici. Il tutto è iniziato nel pomeriggio di lunedì, quando durante un servizio mirato al controllo della circolazione stradale svolto nel centro di Ravenna, i militari della sezione radiomobile hanno fermato un automobilista 26enne residente a Mezzano. Da subito il giovane ha mostrato un forte stato di agitazione che ha insospettito i carabinieri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un bilancino e 17 grammi di cocaina. Arrestato per spaccio un 26enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caivano, droga nascosta dietro le prese di corrente: arrestata coppia di sposini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spaccio, colto sul fatto mentre cede la dose: in auto c'erano 40 grammi di cocaina: arrestato

Spaccio, colto sul fatto mentre cede la dose e arrestato: in auto c'erano 40 grammi di cocainaUn uomo di origini albanesi è stato arrestato dai poliziotti durante un'operazione antidroga.

Temi più discussi: Inseguimento notturno a 120 all'ora in città: arrestato spacciatore nordafricano con droga e bilancino; Fermato per un controllo, 'spuntano' dosi di cocaina e una pistola stordente: arrestato un 26enne; Sorpreso con marijuana e hashish nel borsello: arrestato un 17enne; Fermato in centro con cocaina e una pistola stordente: arrestato 26enne.

Controlli a Pineta di Laives, ventenne arrestato con droga e bilancino in casaUn ventenne altoatesino residente in provincia di Bolzano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Laives con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazion ... rainews.it

Droga vicino a scuola e area giovani: 17enne arrestato dai carabinieri a BronteI carabinieri della Stazione di Bronte hanno arrestato un 17enne, residente nel comune etneo, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo nelle aree fr ... newsicilia.it