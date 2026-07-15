Ultimo ’Mercoledì del cuore’ Già 931 prenotati per la cena in piazza
Per l'ultimo Mercoledì del Cuore prima della pausa estiva sono già state prenotate 931 persone per la cena in piazza Saffi. L'evento principale della serata è ‘Forlì a cena’, previsto alle 20.30, con una grande tavolata all'aperto sotto le stelle. L'appuntamento si svolge in centro e rappresenta l'evento finale della serie di incontri prima della pausa estiva.
Ultimo appuntamento con i Mercoledì del Cuore prima della pausa estiva. Evento clou della serata sarà ‘ Forlì a cena ’ (dalle 20.30): un’unica grande tavolata sotto le stelle in piazza Saffi. Sapori, persone e storie si incontrano con un menù speciale curato da una selezione di ristoranti della città per celebrare il gusto e la convivialità: si sono già prenotate ben 931 persone pronte a godere di questo speciale ristorante ’stellato’. Sempre in piazza, nella sala chiostro di San Mercuriale, sarà visitabile la mostra fotografica di Barbara Taglioni e Moreno Diana dedicata alle suggestioni del Punjab. In piazzetta della Misura, dalle 21, si esibiranno i ‘ Sweet Mama Singers Gospel Choir ’ dando vita alle suggestioni della musica gospel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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