Per l'ultimo Mercoledì del Cuore prima della pausa estiva sono già state prenotate 931 persone per la cena in piazza Saffi. L'evento principale della serata è ‘Forlì a cena’, previsto alle 20.30, con una grande tavolata all'aperto sotto le stelle. L'appuntamento si svolge in centro e rappresenta l'evento finale della serie di incontri prima della pausa estiva.

Ultimo appuntamento con i Mercoledì del Cuore prima della pausa estiva. Evento clou della serata sarà ‘ Forlì a cena ’ (dalle 20.30): un’unica grande tavolata sotto le stelle in piazza Saffi. Sapori, persone e storie si incontrano con un menù speciale curato da una selezione di ristoranti della città per celebrare il gusto e la convivialità: si sono già prenotate ben 931 persone pronte a godere di questo speciale ristorante ’stellato’. Sempre in piazza, nella sala chiostro di San Mercuriale, sarà visitabile la mostra fotografica di Barbara Taglioni e Moreno Diana dedicata alle suggestioni del Punjab. In piazzetta della Misura, dalle 21, si esibiranno i ‘ Sweet Mama Singers Gospel Choir ’ dando vita alle suggestioni della musica gospel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo ’Mercoledì del cuore’. Già 931 prenotati per la cena in piazza

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