UE | prorogata protezione temporanea a sfollati ucraini esclusi i renitenti

I Paesi membri dell'Unione Europea hanno deciso di prorogare lo status di protezione temporanea per gli sfollati ucraini fino al 4 marzo 2028. La decisione è stata presa oggi nel Consiglio, seguendo la proposta della Commissione Europea del 26 giugno. La misura riguarda chi ha lasciato l’Ucraina a causa del conflitto, escludendo i renitenti.

I Paesi membri dell’Ue hanno concordato oggi nel Consiglio di prorogare lo status di protezione temporanea concesso a chi fugge dall’Ucraina in guerra fino al 4 marzo 2028, come proposto dalla Commissione Europea il 26 giugno scorso. Alla luce, da un lato, della necessità di proteggere gli sfollati e, dall’altro, della necessità dell’Ucraina di difendersi dalla guerra di aggressione della Russia, i Paesi dell’Ue hanno concordato che la protezione temporanea deve essere concessa solo a coloro che hanno adempiuto ai propri obblighi militari in Ucraina. Per Jim O’Callaghan, ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione dell’Irlanda, “rimangono saldi i nostri principi a sostegno dell’Ucraina contro la guerra di aggressione illegale della Russia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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EU Extends Ukraine Temporary Protection Until 2028 | New Rules | Amaravati Today

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