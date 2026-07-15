La popolazione dell'Unione Europea sta per raggiungere il suo picco prima di calare nei prossimi decenni. Dagli attuali 450,6 milioni di abitanti si arriverà a un totale di 453,3 milioni nel 2029, per poi iniziare il progressivo declino che porterà a 450 milioni nel 2050. Il tasso di natalità invece nella Ue continua a diminuire costantemente. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ue, popolazione raggiunge il suo picco. Poi il calo - Video

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