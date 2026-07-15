Uber Comfort attivo da oggi in Italia | come funziona e quanto fa risparmiare il nuovo servizio di mobilità via app

Da oggi in Italia è disponibile Uber Comfort, un nuovo servizio di mobilità tramite app. Le tariffe sono inferiori fino al 30% rispetto a Uber Black. La funzione permette di prenotare veicoli più spaziosi e con maggiori comfort. Il servizio è attivo in diverse città italiane e mira a offrire un'opzione più conveniente rispetto alle alternative di alta gamma. Le tariffe sono state aggiornate e sono più economiche rispetto alla versione Uber Black.

Roma, 15 luglio 2026 – Uber s’allarga ancora in Italia e lancia il servizio Comfort, attivo da oggi 15 luglio, le tariffe sono “inferiori fino al 30% rispetto a Uber Black”. La novità arriva due settimane dopo il debutto in Calabria di UberX, l’offerta più economica della piattaforma che in tutto il mondo consente di prenotare un’auto con conducente via app ed è presente nel nostro Paese da 12 anni. Davide Archetti, ingegnere nucleare, general manager di Uber per il Sud Europa: cos’è Comfort, spiegato in breve? “Un prodotto pensato per gli spostamenti quotidiani, conserva le caratteristiche che i nostri utenti già apprezzano. Quindi la possibilità di conoscere il prezzo prima e di seguire l’auto, con tempo di arrivo stimato e aggiornamenti costanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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