Uber Comfort attivo da oggi in Italia | come funziona e quanto costa il nuovo servizio di mobilità via app

Da oggi in Italia è attivo Uber Comfort, un nuovo servizio di mobilità tramite app. Le tariffe sono inferiori fino al 30% rispetto a Uber Black. Il servizio, disponibile da oggi, permette di prenotare corse con veicoli di livello superiore rispetto alla gamma standard. La novità si inserisce nell’offerta di Uber nel paese, ampliando le opzioni di trasporto per gli utenti. Le tariffe più basse rappresentano una delle caratteristiche principali di Uber Comfort rispetto ad altri servizi.

Roma, 15 luglio 2026 – Uber s’allarga ancora in Italia e lancia il servizio Comfort, attivo da oggi 15 luglio, le tariffe sono “inferiori fino al 30% rispetto a Uber Black”. La novità arriva due settimane dopo il debutto in Calabria di UberX, l’offerta più economica della piattaforma che in tutto il mondo consente di prenotare un’auto con conducente via app ed è presente nel nostro Paese dal 2013. Davide Archetti, ingegnere nucleare, general manager di Uber per il Sud Europa: cos’è Comfort, spiegato in breve? “Un prodotto pensato per gli spostamenti quotidiani, conserva le caratteristiche che i nostri utenti già apprezzano. Quindi la possibilità di conoscere il prezzo prima e di seguire l’auto, con tempo di arrivo stimato e aggiornamenti costanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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