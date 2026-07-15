Tutti in Campo il progetto di Selex che aiuta i giovani a sognare le Olimpiadi | il racconto di Massimo Baggi

Notizia in breve

Selex ha avviato il progetto “Tutti in Campo” per coinvolgere i giovani e promuovere lo sport. Il direttore marketing del Gruppo ha spiegato come il progetto sia nato e come si sia sviluppato nel tempo, arrivando alla quarta edizione. La iniziativa mira a stimolare i giovani a sognare le Olimpiadi attraverso attività sportive e iniziative dedicate. Il progetto si svolge in diverse fasi e coinvolge varie comunità locali.