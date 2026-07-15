Tutti in Campo il progetto di Selex che aiuta i giovani a sognare le Olimpiadi | il racconto di Massimo Baggi
Selex ha avviato il progetto “Tutti in Campo” per coinvolgere i giovani e promuovere lo sport. Il direttore marketing del Gruppo ha spiegato come il progetto sia nato e come si sia sviluppato nel tempo, arrivando alla quarta edizione. La iniziativa mira a stimolare i giovani a sognare le Olimpiadi attraverso attività sportive e iniziative dedicate. Il progetto si svolge in diverse fasi e coinvolge varie comunità locali.
Massimo Baggi, direttore marketing del Gruppo Selex, racconta la nascita di “Tutti in Campo” e l'evoluzione del progetto, cresciuto anno dopo anno fino alla quarta edizione. Un percorso che ha visto aumentare costantemente il numero di associazioni sportive aderenti: oggi sono ben 3.168 le ASDSSD iscritte, con l'ambizioso obiettivo di superare quota 12.000.??Entra anche tu a far parte della community. Scopri come su tuttincampo.it. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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